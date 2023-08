Bremen - Mittelfeldspieler Ilia Gruev verlässt Fußball-Bundesligist Werder Bremen und schließt sich dem englischen Zweitligisten Leeds United an. Das bestätigten beide Clubs am Donnerstag. Gruev wurde in der Jugend von Werder ausgebildet und hatte 62 Pflichtspiele für die Hanseaten bestritten. Gruev wolle „seine weitere Entwicklung nun bei einem anderen Club fortsetzen“, sagte Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz. Über die Ablösesumme gaben beide Vereine nichts bekannt. Bremen hatte Anfang August mit Senne Lynen von Royal Union Saint-Gilloise einen Spieler auf der Gruev-Position im defensiven Mittelfeld verpflichtet.