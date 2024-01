Hannover - Das Landesmuseum Hannover blickt in diesem Jahr in seiner Sonderausstellung sowohl ins antike Rom als auch in den Norden Europas im 19. Jahrhundert. „Gründer Roms. Etruskische Schätze aus der Villa Giulia“ - so heißt die Schau, die ab dem 15. März 2024 zu sehen ist. Die Kultur der Etrusker und ihre Beziehungen hätten nicht nur zur Entstehung der „Ewigen Stadt“ beigetragen, sondern mehr als 2000 Jahre später auch zur Gründung Italiens, teilte das Museum am Donnerstag in Hannover mit. Präsentiert werden den Angaben zufolge antike Objekte, die bisher noch nie außerhalb Italiens zu sehen waren.

Kunst-Fans können sich auf die Ausstellung „Frischer Wind. Impressionismus im Norden“ freuen, die am 22. November 2024 startet. Präsentiert werden Werke deutscher, dänischer und niederländischer Impressionisten wie Max Liebermann, Max Slevogt, Lovis Corinth, Anna Ancher, Isaac Israels, Johan Barthold Jongkind und Peder Severin Krøyer. Die Schau ist eine Kooperation mit dem niederländischen Museum Singer Laren und dem Museum Kunst der Westküste Alkersum auf Föhr.

Im vergangenen Jahr hatte das Landesmuseum Hannover einen Besucherrekord verzeichnet. „Die erfreulich hohe Zahl von rund 168.000 Besucherinnen und Besuchern unterstreicht noch einmal eindrucksvoll den Stellenwert, den die Kultur bei den Menschen in Hannover hat“, sagte Direktorin Katja Lembke. In diesem Jahr setzt das Haus auf Kooperationen - im Herbst mit der Villa Seligmann, dem Zentrum jüdischer Musik in Hannover. In der Ausstellung „KZ überlebt. Porträts von Stefan Hanke“ werden Schwarz-Weiß-Fotografien von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der NS-Verbrechen gezeigt.