Leipzig - In Leipzig ist am Donnerstag der Grundstein für 100 neue Sozialwohnungen gelegt worden. Die kommunale Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) will die Zwei- bis Sechsraumwohnungen für eine Kaltmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter an den Markt bringen, wie das Unternehmen mitteilte. Dazu erhält die LWB eine Förderung von 5,1 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen.

Nach Angaben des sächsischen Regionalentwicklungsministeriums kostet der Neubau rund 28,1 Millionen Euro. Die Wohnungen entstehen am früheren Standort eines 16-Geschossers, der 2003 abgerissen worden war.