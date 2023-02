Berlin-Wahl Grüne akzeptieren Vorsprung: „105 Stimmen sind 105 Stimmen“

Zu gerne wollten die Grünen in der Metropole Berlin mit ihren vielen alternativ geprägten Stadtteilen endlich mal vor der SPD liegen. Am Ende scheiterte der Plan an gerade mal 105 Stimmen. Damit müsse man leben, sagt die Spitzenkandidatin.