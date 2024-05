Magdeburg - Auf einem Landesparteitag in Magdeburg wollen sich die Grünen am Samstag auf die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 9. Juni einstimmen. Die Partei tritt im Land mit so vielen Kandidaten an wie nie zuvor, knapp 500 sind es. Inhaltlich soll unter anderem über die Auseinandersetzung mit der AfD beraten werden. Die Parteispitze fordert in einem Leitantrag die Einrichtung einer bundesweiten Taskforce zur AfD, die die Erkenntnisse der Verfassungsschutzämter zusammenführen und ihre Relevanz für einen Verbotsantrag bewerten soll.