Grüne debattieren über Bildungspolitik in Sachsen-Anhalt

Wittenberg - Die Grünen kommen am Samstag zu einem Landesparteitag in Wittenberg zusammen. Auf der Tagesordnung stehen mehrere Anträge zur Bildungspolitik. Dabei soll es unter anderem um längeres gemeinsames Lernen und eine bessere Begleitung von Seiteneinsteiger-Lehrkräften gehen. Der Parteitag soll über einen Antrag abstimmen, der einen Wechsel zu einer Grundschulzeit von sechs statt vier Jahren vorsieht.

Außerdem wollen die Grünen Sekundar- und Gemeinschaftsschulen stärken und ein eigenes Landesprogramm für Schulsozialarbeit auflegen. Weitere Themen auf dem Parteitag sollen die Energieversorgung und der Blick auf die Vorbereitung der Kommunalwahlen 2024 sein.

Auf landespolitischer Ebene sind die Grünen seit knapp zwei Jahren in der Opposition. Von 2016 bis 2021 haben sie in einer schwarz-rot-grünen Koalition mitregiert. Zu Jahresbeginn hatten die Grünen in Sachsen-Anhalt 1290 Mitglieder.