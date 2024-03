Grüne fordern besseren Naturschutz in Sachsen-Anhalt

Ein Erdkrötenpaar erreicht im Unterholz eines Waldes in Ramstedt das Laichgewässer.

Magdeburg - Die oppositionelle Grünen-Fraktion fordert von der Landesregierung in Sachsen-Anhalt Korrekturen im Bereich des Naturschutzes. Diese müsse bis Ende 2025 eine Naturschutzstrategie und einen Aktionsplan Naturschutz erarbeiten, heißt es in einem Antrag, der am Donnerstag im Landtag beraten werden soll. Sachsen-Anhalt hinke im Vergleich mit anderen Bundesländern hinterher. Die Naturschutzverwaltung des Landes ziehe sich zunehmend aus der Fläche zurück und kommunalisiere Landesaufgaben, ohne Personal und Finanzen folgen zu lassen. Nötig sei eine Offensive, um Fachkräfte für den Naturschutz zu gewinnen, fordern die Grünen. Zudem müssten verschiedene Programme überarbeitet und angepasst werden.