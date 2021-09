Grüne Heitmann nimmt Bartke Direktmandat in Altona ab

Hamburg - Die Grünen-Politikerin Linda Heitmann hat das Bundestags-Direktmandat in Hamburg-Altona gewonnen. Die frühere Bürgerschaftsabgeordnete setzte sich nach Auszählung aller Stimmen gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Bartke durch. Auf Heitmann entfielen nach Angaben der Landeswahlleitung 29,6 Prozent. Bartke, der den Wahlkreis seit 2013 in Berlin vertreten hatte, wurde mit 28,6 Prozent knapp geschlagen.

Auch in Eimsbüttel gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem langjährigen Justizsenator Till Steffen von den Grünen und dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, von der SPD. Die Entscheidung ließ am Abend noch auf sich warten. In den übrigen vier Wahlkreisen lagen die SPD-Kandidaten Aydan Özoğuz (Wandsbek), Falko Droßmann (Mitte), Dorothee Martin (Nord) und Metin Hakverdi (Bergedorf-Harburg) deutlich vorn.