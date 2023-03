Grüne in Niedersachsen wählen neue Parteichefs

Celle - Niedersachsens Grüne wählen am Samstag (ab 14.00 Uhr) eine neue Doppelspitze. Als Landeschefs bewerben sich bei einem zweitägigen Parteitag in Celle Greta Garlichs, Tobias Redlin (beide aus Hannover) und Alaa Alhamwi (Oldenburg). Da die Satzung der Grünen vorsieht, dass mindestens einer der Plätze an eine Frau geht, hat die 26 Jahre alte Garlichs, Büroleiterin der Bundestagsabgeordneten Christina-Johanne Schröder, ihren Posten quasi sicher. Um den zweiten Platz konkurrieren mit dem 38 Jahre alten Alhamwi ein Energiewissenschaftler und mit dem 34 Jahre alten Redlin der Büroleiter der Landtagsabgeordneten Sina Beckmann.

Die bisherigen Parteichefs Anne Kura und Hans-Joachim Janßen treten nicht mehr an. Kura kann als neue Grünen-Fraktionschefin im Landtag nicht im Amt bleiben, Janßen will den Weg freimachen für Jüngere.

Bei der Landtagswahl im Oktober hatten die Grünen mit 14,5 Prozent der Stimmen ihr bisher bestes Ergebnis in Niedersachsen eingefahren und anschließend ein Regierungsbündnis mit der SPD geschlossen.