Berlin - Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus haben den Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025 scharf kritisiert. Fraktionschefin Bettina Jarasch sprach am Donnerstag in der Generaldebatte über den Etat von einem „Ankündigungshaushalt, der allen alles verspricht, die letzten Finanzreserven der Stadt verbraucht und trotzdem in einer Kürzungsorgie und Sozialabbau münden wird“.

Die Koalitionspartner CDU und SPD wollten Geld verteilen, das in Wirklichkeit gar nicht da sei. Der Haushalt werde so weiter aufgebläht. „So, als gebe es kein Morgen“, so Jarasch. „Wir sehen einen Haushalt, der schon jetzt Makulatur ist und Berlin auf keinen Fall durch die nächsten Jahre tragen wird.“ Die Koalition werde ihrer Verantwortung nicht gerecht. „Und damit wird sie Berlin und den Berlinerinnen und Berlinern nicht gerecht.“

CDU-Fraktionschef Dirk Stettner sprach hingegen von einem verantwortungsvollen Haushalt. Die Koalition lege Schwerpunkte auf den Wohnungs- und Schulbau, eine bessere Ausstattung von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften, auf Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und auf eine vernünftige Bezahlung der Landesbeschäftigten. Ein weiterer Schwerpunkt sei der soziale Zusammenhalt in der Stadt, viel Geld fließe auch in den Kampf gegen Antisemitismus.

Der Doppelhaushalt, der am Abend im Parlament beschlossen werden sollte, hat ein Volumen von 39,3 Milliarden Euro für 2024 und von 40,5 Milliarden Euro für 2025. So hohe Ausgaben gab es noch nie. Ein großer Posten sind Zuweisungen an die Bezirke (jeweils rund 11 Milliarden Euro), besonders viel Geld fließt auch für Personal und Investitionen. Da die Schuldenbremse gilt, wird der Etat nicht über neue Kredite finanziert. Vielmehr werden bestimmte Rücklagen aufgebraucht - die in Zukunft dann nicht mehr zur Verfügung stehen.