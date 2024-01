Erfurt - Nach Einschätzung der designierten Spitzenkandidatin der Grünen, Madeleine Henfling, müssen in Thüringen alle Parteien über ihren Schatten springen, um eine AfD-Regierung nach der Landtagswahl zu verhindern. Erstes Ziel der Grünen sei es, bei der Wahl am 1. September erneut in den Landtag zu kommen und zu helfen, dass der Freistaat eine stabile demokratische Regierung bekomme, sagte Henfling am Dienstag in Erfurt. „Da muss man möglicherweise auch über andere Bündnisse nachdenken als bisher.“ Wie die Parteispitze der Linken schloss Henfling auch Gespräche mit der CDU und der FDP nicht grundsätzlich aus.

In Umfragen schwanken die Grünen seit Monaten um die Fünf-Prozent-Marke, stärkste Partei ist mit über 30 Prozent stabil die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte AfD.

Auch die Oberbürgermeisterin von Eisenach, Katja Wolf, die als erste bekannte Linke-Politikerin ihren Wechsel zur Partei von Sahra Wagenknecht angekündigt hat, könnte eine mögliche Gesprächspartnerin sein, sagte Henfling. Abzuwarten sei allerdings, wie sich die neue Wagenknecht-Partei in Thüringen programmatisch aufstelle und ob sie in den Landtag komme. Derzeit regiert in Thüringen eine rot-rot-grüne Minderheitskoalition.

„Wir sind in der Situation, die Demokratie verteidigen zu müssen und eine Regierung zu ermöglichen“, sagte Umweltminister Bernhard Stengele, der zusammen mit Henfling als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen will. Es gehe den Grünen auch darum, „dass die Uhr beim Klima- und Umweltschutz nicht zurückgestellt wird“. Offiziell an die Spitze der Grünen-Landesliste gewählt werden sollen beide auf einem Parteitag Anfang Februar, bei dem die Grünen auch ihr Wahlprogramm beschließen wollen.

Ziel müsse sein, dass Thüringen nach der Wahl im September eine Mehrheitsregierung bekomme, sagte Henfling. „Im Ernstfall muss man auch zu viert regieren.“ Eine erneute Minderheitsregierung sei für sie nur vorstellbar, wenn es im Gegensatz zu den vergangenen Jahren konkrete Vereinbarungen für eine Tolerierung oder Duldung gibt. „Die Absprachen müssen klar sein.“