Grüne Pfeile nur für Fahrradfahrer erobern immer mehr die Städte in Deutschland. Auch in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt hängen erste Schilder. Das soll nur ein Anfang sein.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalts Städten soll ein neues Straßenschild in Zukunft eine größere Bedeutung bekommen - der sogenannte Grünpfeil für Radfahrer. Die Anordnung von Grünpfeilen für den Radverkehr im Stadtgebiet stehe erst am Anfang, sagte ein Sprecher der Stadt Magdeburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In der Landeshauptstadt war vor wenigen Tagen der erste Grünpfeil beschränkt auf den Radverkehr angebracht worden. Die Behörden prüften nun anlassbezogen neue Standorte für das Schild, das erst kürzlich in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen wurde.

In der Stadt Halle existiert nach Angaben der Stadtverwaltung ein solches Straßenschild noch nicht. Aber: „Das Thema der Grünpfeile für den Radverkehr ist unter anderem auch Thema am Runden Tisch Radverkehr“, sagte ein Sprecher der Stadt. Das Gremium solle geeignete Stellen im Stadtgebiet identifizieren. Daraus könnten „verkehrsrechtliche Anordnung folgen“.

Besonders die Stellen, „an denen der Bedarf für ein Rechtsabbiegen des Radverkehrs besonders hoch ist“, nimmt die Stadtverwaltung in Halle nach eigenen Angaben in den Blick. Hierbei sei auch das Aufkommen der querenden Fußgänger zu beachten, damit es nicht zu Konflikten zwischen diesen beiden Verkehrsarten komme.

In Dessau-Roßlau gibt es seit 2022 bereits zwei Grüne Pfeile für Radfahrer. Man wolle die sich daraus ergebende Verkehrssituation beobachten, um Erfahrungen zu gewinnen und mögliche neue Standorte zu ermitteln, sagte eine Sprecherin der Stadt. „Nach dieser Erprobungszeit werden weitere Einsatzorte aufgrund von Bürgerhinweisen in Abstimmung mit dem örtlichen ADFC, der Polizei und dem Straßenbaulastträger festgelegt.“