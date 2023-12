Potsdam - Die Grünen in Brandenburg wollen am Sonntag einen ersten Entwurf ihres Wahlprogramms für die Landtagswahl 2024 präsentieren. „Nun sind Parteimitglieder eingeladen, Änderungsanträge einzubringen und den Vorschlag des Landesvorstands zu ergänzen oder zu verändern“, hieß es in einer Mitteilung der Grünen in Brandenburg vom Samstag. Das Programm soll auf dem Landesparteitag am 20. und 21. Januar 2024 beschlossen werden.

Einige wichtige Punkte gaben die Grünen schon am Samstag bekannt. „Klimaschutz in Brandenburg muss verbindlich in einem Gesetz festgeschrieben werden“, hieß es in der Mitteilung. Zudem soll es - in jedem Ort - zwischen 5 und 22 Uhr mindestens stündlich eine Möglichkeit geben, in Bus oder Bahn einzusteigen, am Wochenende alle zwei Stunden. Die Grünen wollen außerdem die Zahl der Studienplätze für Lehrer ausbauen und in Frankfurt (Oder) einen neuen Standort für das Lehramtsstudium entwickeln.