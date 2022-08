Grüne sehen Zusammenarbeit mit CDU kritisch

Hannover - Das Spitzenduo der Grünen in Niedersachsen sieht große Hürden für eine mögliche Zusammenarbeit mit der CDU nach der Landtagswahl. „Wer Gendern verbieten will, wer Atomkraftwerke verlängern möchte, wer einen Innenminister Schünemann reaktivieren möchte in Niedersachsen, mit dem kann man sicherlich keine grün regierte Landesregierung anführen“, sagte Julia Willie Hamburg beim Wahlkampfauftakt der Partei am Sonntag am Maschsee in Hannover.

Co-Spitzenkandidat Christian Meyer kritisierte, die CDU verhindere in der Landesregierung den schnellen Ausbau von Wind- und Solarenergie. Dabei seien die Erneuerbaren Energien neben einem gesenkten Verbrauch auch der Schlüssel zur Überwindung der Energiekrise. „Sonne und Wind schicken uns keine Rechnung“, sagte Meyer.

Allerdings gingen die Grünen auch mit Ministerpräsident Stephan Weil hart ins Gericht. Der SPD-Politiker bezeichne sich zwar als Mann von Maß und Mitte, aber was er abliefere, sei vor allem Mittelmaß, sagte Hamburg. Seine bisherige Amtszeit seit 2013 habe gezeigt, dass Weil Probleme aussitzen und zukünftigen Generationen überlassen wolle. Weil regierte von 2013 bis 2017 zunächst mit den Grünen zusammen, seit 2017 führt er eine große Koalition mit der CDU an.