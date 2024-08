Dresden - Das Grüne Gewölbe zeigt schon bald die 2019 gestohlenen und wieder zurückgegebenen Juwelen an ihrem angestammten Platz. Für den kommenden Dienstag wurden zunächst Medienvertreter zur Präsentation in das Schatzkammermuseum eingeladen. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und Kulturministerin Barbara Klepsch (beide CDU) wollen die kostbaren Exponate dann in Augenschein nehmen.

Der Einbruch in Sachsens berühmtes Schatzkammermuseum am 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Die Täter erbeuteten 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten und verursachten einen Schaden von mehr als einer Million Euro, auch weil sie eines ihrer Fluchtautos in der Tiefgarage eines Wohnhauses in Brand setzten.

Von einigen der wertvollsten Stücke gibt es nach wie vor keine Spur

Im Mai 2023 verurteilte das Landgericht Dresden fünf junge Männer aus dem Berliner Remmo-Clan zu mehrjährigen Freiheitsstrafen. Dem ging eine Verständigung der Prozessbeteiligten voraus. Teil der Absprache war auch die Rückgabe eines Großteils der Beute. Von einigen der wertvollsten Stücke aber fehlt nach wie vor jede Spur.