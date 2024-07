Nach dem zweiten Bombenfund am Tesla-Werk hält die Gemeinde Grünheide weitere Funde für wahrscheinlich. Dabei kämen auch andere Kampfmittel außer Bomben in Betracht.

Notfall am Tesla-Werk

Am Mittwoch wurde eine Weltkriegsbombe am Tesla-Werk kontrolliert gesprengt.

Grünheide - Die Gemeinde in Grünheide rechnet mit weiteren Munitions- oder Bombenfunden am Tesla-Werk. „Wir müssen damit rechnen, dass noch mehr Bomben gefunden werden“, sagte der Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Grünheide, Nico Bauermeister, der Deutschen Presse-Agentur. Die abgesuchte Fläche sei „eine Kampfmittelverdachtsfläche“. Dabei müsste es nicht zwingend eine Bombe sein. „Manchmal liegt da auch noch alte Munition von Handfeuerwaffen.“

Am Mittwoch war bereits die zweite Weltkriegsbombe binnen weniger Wochen auf der Fläche der geplanten Tesla-Erweiterung kontrolliert gesprengt worden. Im Vorfeld war ein Sperrkreis eingerichtet worden, auch Teile der Werksfläche und das Waldcamp von Tesla-Gegner lagen in diesem Sperrbereich. Wie viel Prozent der Fläche noch zu untersuchen sei, könne er nicht sagen, so Bauermeister.