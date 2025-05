Zehn Männer überfallen eine Gruppe in Neukölln. Auch Monate später sind keine Verdächtigen gefasst. Nun veröffentlicht die Polizei Fotos.

Gruppe attackiert an U-Bahnhof - Polizei fahndet mit Fotos

Die Polizei fahndet nach einer Attacke am U-Bahnhof Boddinstraße mit Fotos nach Tätern. (Symbolbild)

Berlin - Mit diversen Waffen soll eine zwölfköpfige Gruppe in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln eine andere Gruppe angegriffen und zwei Männer verletzt haben. Zwei mutmaßliche Täter sind der Polizei nach eigenen Angaben inzwischen bekannt, die restlichen zehn versucht sie nun mit Hilfe von Fotos aus Überwachungskameras am U-Bahnhof Boddinstraße zu ermitteln.

Laut Polizei trafen die zwei Gruppen am 1. Dezember 2024 am Bahnsteig der U8 aufeinander. Die etwas größere Gruppe soll die anderen zehn Männer angegriffen und dabei diverse Waffen gezogen haben. Ein 21-Jähriger wurde dabei laut Polizei durch einen Messerstich verletzt, ein 26-Jähriger wurde attackiert, während er bereits am Boden lag.

Die Aufnahmen zeigen junge Männer, die entweder die Treppe zum Bahnsteig heruntergehen oder bereits auf dem Bahnsteig sind. Viele haben die Kapuze ihrer Jacke über den Kopf gezogen, andere tragen ein Basecap.