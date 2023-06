Halle - Ein Jugendlicher ist in Halle von einer größeren Gruppe bedroht und verletzt worden. Die zehn bis fünfzehn Leute nahmen dem 17-Jährigen zudem einen Wertgegenstand ab, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Gruppe sprach ihn am Freitagabend zunächst auf einer Grünfläche hinter einem Hotel an. Daraufhin wurde er mit unterschiedlichen Gegenständen bedroht und körperlich angegangen. Die Gruppe teilte sich schließlich auf und ergriff die Flucht. Der Jugendliche wurde vor Ort ambulant behandelt. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter wurden als 16 bis 20 Jahre alt beschrieben.