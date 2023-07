Rudolstadt - Der Weltmusikpreis Ruth des Rudolstadt-Festivals ist in diesem Jahr an die Leipziger Folkländer gegangen. Die Gruppe erhielt die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung am Freitagabend für ihr Lebenswerk, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Die Band war 1976 an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst gegründet worden und hat die DDR-Folkszene entscheidend mitgeprägt.

Das Rudolstadt Festival gilt als eines der größten für Folk-, Roots- und Weltmusik in Deutschland. Zur 31. Auflage haben sich noch bis Sonntag Bands, Solokünstler und Straßenmusiker aus mehr als 30 Ländern versammelt. Auf den zahlreichen Bühnen und Podien in der Kleinstadt sind den Angaben nach 120 Konzerte geplant. Länderschwerpunkt ist in diesem Jahr Kuba.