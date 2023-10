Berlin - Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher hat in Berlin eine 35-jährige Person homophob beleidigt und verletzt. Die acht bis zehn Jugendlichen sprachen die queere Person am Dienstag in Charlottenburg an, beleidigten sie queerfeindlich und schubsten sie, wie die Berliner Polizei am Mittwoch bekannt gab.

Nachdem sich eine Frau zwischen die Jugendlichen und das Opfer stellte, entfernte sich die Gruppe. Einer der Täter schlug der angegriffenen Person im Weggehen gegen die Brust und verletzte sie dabei leicht.