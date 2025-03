Eine bereits auf dem Boden liegende 14-Jährige soll in Berlin geschlagen und getreten worden sein.

Die Berliner Polizei ermittelt in einem Fall, bei dem eine 14-Jährige den Angaben zufolge Opfer von Gewalt aus einer Gruppe wurde. (Symbolbild)

Berlin - Eine 14-Jährige ist mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie in Berlin-Niederschöneweide getreten und geschlagen worden sein soll. Mehrere Personen sollen die Jugendliche am späten Samstagabend auf einem Parkplatz an der Schnellerstraße nach Streitigkeiten angegriffen haben, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll die 14-Jährige aus einer neunköpfigen Gruppe heraus aufgefordert worden sein, sich auf den Boden zu knien und einer der Tatverdächtigen sowohl die Hände als auch die Schuhe zu küssen.

Dabei soll die Tatverdächtige dem Mädchen ins Gesicht getreten haben. Auch andere aus der Gruppe sollen die auf dem Boden liegende Jugendliche demnach getreten und geschlagen haben.

Eine Person der Gruppe soll das Geschehen mit einem Smartphone gefilmt haben. Der 14-Jährigen wurde laut Polizei ihr eigenes Handy weggenommen und in die Spree geworfen.

Das Mädchen erlitt Verletzungen im Gesicht und klagte über Schmerzen an einem Handgelenk und den Beinen. Die 14-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Identität der Tatverdächtigen ist der Polizei zufolge noch nicht bekannt.