Zuletzt ging der Amerikaner Jarred Godfrey in Schweden auf Korbjagd. Jetzt versucht er es in der besten deutschen Basketball-Liga. Trainer Olivier Foucart freut sich auf den 1,96-Meter-Mann

Göttingen - Die BG Göttingen hat eine weitere Neuverpflichtung getätigt. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, verstärkt Jarred Godfrey das Team von Trainer Olivier Foucart. Der 23-jährige Amerikaner spielte zuletzt für den schwedischen Vizemeister Boras Basket. In Göttingen hat er für die Spielzeit 2024/25 unterschrieben.

„Jarred hat in Schweden eine sehr erfolgreiche Rookie-Saison gespielt, in der er gezeigt hat, dass er ein vielseitiger Scorer mit vielen Fertigkeiten ist. Seine Fähigkeit zu punkten, den Ball zu passen und zu rebounden, machen ihn sehr interessant und hilfreich für unser Team“, sagte Foucart über den 1,96 Meter Guard. In der schwedischen Liga hatte Godfrey im Schnitt 18,6 Punkte pro Spiel erzielt.