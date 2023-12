Leipzig - RB Leipzig tritt im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Young Boys Bern wie erwartet mit einer B-Elf an. Im Tor steht wie von Trainer Marco Rose angekündigt Peter Gulacsi, der zudem die Kapitänsbinde trägt. Zudem kommen Christopher Lenz, Fabio Carvalho und Nicolas Seiwald zu einem seltenen Startelfeinsatz. Die Stars Xavi Simons und Loïs Openda erhalten eine Pause und sitzen zunächst auf der Bank.

Das Spiel am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) hat nur noch statistischen Wert. RB hatte sich bereits den zweiten Platz in der Gruppe G und damit den Einzug ins Achtelfinale gesichert. Bern ist sicher Dritter und setzt die Europapokal-Saison im neuen Jahr in der Europa League fort.