Berlin/Potsdam - Gülle und Mist auf der Bundesstraße 5 bei Elstal haben in der Nacht zu Montag drei Verkehrsunfälle ausgelöst, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Protestierende Bauern hatten nach Angaben der Polizei von Montagmorgen Gülle und Mist über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn verteilt. Drei Verletzte wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die B5 war auch am frühen Morgen noch gesperrt, da Bauern ihre Traktoren abgestellt hatten. Acht Fahrzeuge in Fahrtrichtung Nauen sowie die drei in Fahrrichtung Berlin mussten von Abschleppwagen entfernt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine weitere Protestaktion fand in Potsdam in der Nähe der Glienicker Brücke statt. Dabei seien „mehrere Traktoren und Autos auf der Straße“ gewesen, hieß es. Eine weitere Demonstration bei Groß Glienicke wurde ebenfalls geräumt.