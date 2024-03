Berlin/Potsdam - Blockadeaktionen und abgeladener Mist auf der Bundesstraße 5 bei Elstal haben in der Nacht zu Montag drei Verkehrsunfälle ausgelöst, bei denen fünf Menschen verletzt wurden. Protestierende Bauern hatten nach Angaben der Polizei von Montagmorgen Gülle und Mist über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn verteilt. Es kam zu Staus und Verkehrsverhinderungen, die sich auf der B5 viele Stunden von Sonntagabend bis Montagmorgen hinzogen. Protestaktionen mit Traktoren und Autos gab es in der Nacht zu Montag auch im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke auf der Bundesstraße 2 und auf der Glienicker Brücke. Die Versammlungen waren laut Polizei nicht angemeldet.

Wie die Polizeidirektion West mitteilte, kamen nach den Unfällen auf der B5 fünf Verletzte ins Krankenhaus. Wie genau es dazu kam, müsse noch untersucht werden, sagte eine Sprecherin. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und erteilte Platzverweise.

Noch am frühen Montagmorgen war die B5 gesperrt, da Bauern ihre Traktoren abgestellt hatten. Fahrzeuge mussten laut eines Polizeisprechers von Abschleppwagen entfernt werden. Auch in Berlin gingen die Bauern-Proteste am Montagmorgen mit einem Korso aus Traktoren und Autos weiter.