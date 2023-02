An der Schmücke - Ein Gülleanhänger ist aus unbekannter Ursache in der Stadt An der Schmücke (Kyffhäuserkreis) umgekippt. Der Inhalt lief am Freitagmorgen auf die Bundesstraße 86 und musste abgepumpt und abtransportiert werden, wie die Polizei mitteilte. Derzeit klären Umweltamt und Wasserbehörde des Landratsamtes, ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Bis zur Bergung des Anhängers und der vollständigen Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.