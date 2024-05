Dresden - Der sächsische Umweltminister Wolfram Günther hat Bürgerinnen und Bürger gebeten, die Unwetter- und Hochwasserwarnungen für Sachsen ernst zu nehmen. „Ich schaue mit allergrößter Sorge auf die Wetterprognosen“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor heftigen Regenfällen von Freitag- bis Sonntagmittag gewarnt. Zudem gibt es wegen der unwetterartigen Niederschläge bereits erste Hochwasserwarnungen des Landeshochwasserzentrums für die Obere Weiße Elster, die Mulden und die Nebenflüsse Obere Elbe.

Die Staatsregierung und die Fachbehörden, insbesondere das Landeshochwasserzentrum und die Landestalsperrenverwaltung, wollen nun alle Vorkehrungen treffen, die in dieser Lage nötig sind. So soll etwa an den Talsperren mehr Wasser abgegeben werden, um mehr Rückhalteraum zu schaffen. Das Landeshochwasserzentrum sei in Alarmbereitschaft sollte sich die Lage verschärfen.

„Wir sehen es beim Blick auf die Niederschläge, wir sehen es bei den Spätfrösten, die den Obst- und Weinbauern die Ernten vernichtet haben, wir haben es bei den Waldbränden gesehen: Der Klimawandel schlägt mit Wetterextremen immer häufiger in Sachsen zu“, sagte Günther weiter. Dies betreffe jede und jeden. „Hier entstehen individuelle und volkswirtschaftliche Kosten in enormer Höhe.“ Es brauche Entschlossenheit beim Klimaschutz. Günther zufolge müssen Infrastrukturen künftig besser an die Folgen des menschengemachten Klimawandels angepasst werden.