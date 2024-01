Ein Pfleger legt in einem Krankenzimmer bei einem Patienten ein Messgerät an.

Erfurt - Thüringens Krankenhäuser müssen sich einer Prognose zufolge in den nächsten Jahren auf einen anhaltenden Patientenschwund einstellen. Bis zum Jahr 2030 könnte die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle um bis 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2022 sinken, wie aus ersten Ergebnissen eines Gutachtens für den neuen Thüringer Krankenhausplan hervorgeht, der am Dienstag in Erfurt vorgestellt wurde. Es sei nicht davon auszugehen, dass sich die in der Corona-Pandemie zurückgegangenen Fallzahlen an den Kliniken wieder erholen werden, sagte Thomas Topf, Manager der mit der Expertise beauftragten Berliner PD-Agentur. Grund für die Erwartung sei neben dem Bevölkerungsrückgang der zunehmende Anteil von Behandlungen, die ambulant erbracht werden könnten.

Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 hatten Thüringens Krankenhäuser dem Gutachten zufolge rund 595.000 Menschen behandelt, 2022 waren es noch rund 510.000. Im Jahr 2030 könnte die Zahl auf gut 433.000 sinken, wenn das Potenzial ambulant machbarer Behandlungen ausgeschöpft würde. Dieses liege bei 70.000 bis 80.000 Behandlungen jährlich, so Topf. Das Gutachten als eine Grundlage für den neuen Landeskrankenhausplan soll bis Ende März fertiggestellt sein.