Erfurt - Thüringens Gastronomen und Hoteliers haben gute Umsätze im Sommer gehabt, ihre Erwartungen an die Geschäftsentwicklung in der kalten Jahreszeit sind aber gedämpft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Erfurt, die am Dienstag vorgestellt wurde. Das Gastgewerbe kann sich nach Einschätzung der Kammer vom allgemeinen konjunkturellen Abwärtstrend der Wirtschaft nur leicht abkoppeln. Probleme bereiteten den Betrieben die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sowie der anhaltende Mangel an Arbeitskräften.

Von Januar bis August 2023 sei die Zahl der Gäste um 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, erklärte die Kammer. 44 Prozent der Betriebe bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage als gut, 23 Prozent als schlecht. 38 Prozent der Befragten blickten skeptisch auf die künftige Geschäftsentwicklung.