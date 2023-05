Halle (Saale)/DUR/slo – Große Neuigkeiten beim ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer Robert I. aus Halle: Nachdem sich der ehemalige „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, überrascht er seine Fans jetzt mit gleich zwei Nachrichten.

Die für die Fans wichtigste: Robert ist wieder vergeben. Auf Instagram postete er am Pfingstsonntag ein Bild mit seiner Partnerin. „Danke, dass du in dieser schweren Zeit immer an meiner Seite gewesen bist. Ich werde es nie vergessen. Du bist das Beste, was mir passieren konnte“, scheibt er dazu.

Dazu passt Nachricht Nummer zwei: Das Haus, das der Ingenieur in Halle baut, ist fertig. Sein Posting lässt erahnen, dass dabei nicht immer alles so klappte, wie geplant. Nun scheint aber alles überstanden und das neue Domizil ist fertig.

Robert I. aus Halle: HadeB-Expermint scheitert - jetzt ist er neu verliebt

2021 hatte der Hallenser an der Sat1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ teilgenommen. In der werden Singles nach eingehender Befragung und Untersuchung mit Unbekannten verheiratet, die nach Ansicht von Experten perfekt zu einem passen. Was anderswo zur großen Liebe wird, endete bei Robert tragisch. Er und seine Auserwählte Juliane passten so gar nicht zueinander, das Experiment scheiterte krachend.

Durch die Sendung fand Robert jedoch trotzdem eine neue Partnerin. Eine Dresdnerin schrieb ihn nach der Ausstrahlung an. Es funkte. Ein Jahr später verschwanden jedoch die Pärchenfotos aus dem Internet. „Wir stehen im Kontakt, so viel ist sicher. Mal schauen, was kommen wird.“, hatte Robert damals im MZ-Interview gesagt.

Inzwischen ist er offensichtlich neu verliebt. Wer die Frau an seiner Seite ist, verrät Robert bisher nicht. Seine Fans wünschen dem sympathischen Hallenser auf jeden Fall, dass es dieses Mal die große Liebe für immer ist.