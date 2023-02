Delmenhorst - Nach dem gewaltsamen Tod einer 50-Jährigen in Brake (Landkreis Wesermarsch) ist der Lebensgefährte der Frau festgenommen worden. Der 37-Jährige hatte am vergangenen Donnerstagmorgen einen Notruf abgesetzt, nachdem die Frau in ihrer Wohnung gestorben war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Eine Obduktion ergab, dass die Todesursache Sauerstoffmangel infolge von Gewalteinwirkung war. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehl gegen den als dringend tatverdächtig geltenden Lebensgefährten.