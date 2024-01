Hannover - Eine 50-Jährige soll für den Tod einer Seniorin verantwortlich sein, die bei einem Wohnungsbrand in Hannover ums Leben kam. Gegen die Verdächtige sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anwohner hatten die Feuerwehr am Neujahrstag alarmiert, weil Rauch aus dem Fenster in einem Mehrfamilienhaus zog. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche der 74 Jahre alten Mieterin. Verletzungen der Toten wiesen laut Polizei auf ein Fremdverschulden hin. Die 50-Jährige hatte sich auch in der Wohnung aufgehalten und wurde durch das Feuer leicht verletzt. Sie wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.