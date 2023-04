Beckedorf - Eine 55 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen soll versucht haben, ihre beiden sieben Jahre alten Kinder und sich selbst bei Beckedorf (Landkreis Schaumburg) zu töten. Das Amtsgericht Stadthagen erließ gegen die Frau Haftbefehl wegen versuchten Mordes, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg am Freitag sagte. Hintergrund sollen Streitigkeiten um das Sorgerecht sein.

Die Frau soll am Donnerstag mit den Kindern mit einem Pkw in ein Waldgebiet gefahren sein. Dort soll sie den Wagen in Brand gesteckt haben, um die Kinder und sich selbst zu töten. Zeugen bemerkten das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Frau erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht, wie der Sprecher sagte. Sobald es der Gesundheitszustand zulasse, werde sie in die Krankenstation einer Justizvollzugsanstalt verlegt.

Die Kinder wurden leicht verletzt und mussten nicht ins Krankenhaus. Sie wurden in die Obhut des Vaters gegeben. Die Frau habe bislang keine Angaben zur mutmaßlichen Tat gemacht. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft keine weitere Angaben machen.