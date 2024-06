Dippoldiswalde - Nach der Bedrohung von Polizisten in Dippoldiswalde (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen den 24-Jährigen werde wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit.

Die Beamten waren in der Nacht zu Mittwoch wegen Lärmbelästigung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Als diese auf Verstärkung warteten, stürmte der 24-Jährige aus dem Haus und rannte mit einem Messer in der Hand auf die Polizisten zu. Diese schossen schließlich auf den Angreifer.

Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, ist aber außer Lebensgefahr. Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann erheblich vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Bewährung. Zu den Tatvorwürfen hatte er bislang keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauern an. Zudem wird die Rechtmäßigkeit der Schusswaffenanwendung durch die Polizeibeamten überprüft.