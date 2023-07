Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Hildesheim - Das Amtsgericht Hildesheim hat Haftbefehle gegen vier Männer wegen versuchten Totschlags erlassen. Die Beschuldigten sind dringend tatverdächtig, am 11. Juli zwei 22 und 38 Jahre alte Männer durch Messerstiche verletzt zu haben, den Jüngeren von ihnen schwer, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler beschlagnahmten bei der Festnahme am Donnerstag mehrere Messer. Ob sich darunter die Tatwaffen befinden, ist noch unklar.

Die Ermittlungen hatten die Beamten auf die Spur der vier Männer im Alter zwischen 21 und 56 Jahren gebracht. Sie stehen im Verdacht, in die Wohnung eingedrungen und den 22-Jährigen attackiert zu haben. Das Opfer erlitt mehrere Messerstiche, von denen zumindest einer lebensgefährlich war. Darüber hinaus erlitt der 38-Jährige einen Messerstich in den Oberarm, als er versuchte seinem Mitbewohner zu helfen. Anschließend flohen die Tatverdächtigen aus der Wohnung.

Das Motiv für die Tat sind laut Ermittlungsbehörden vorangegangene Streitigkeiten wegen eines Betäubungsmittelgeschäfts zwischen dem 22-Jährigen und einem der Tatverdächtigen.