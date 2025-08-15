Mit einem Feuerzeug soll ein JVA-Insasse in Neuruppin-Wulkow ein Feuer verursacht haben. Bei dem Brand verletzte sich der Mann. Auch JVA-Mitarbeiter haben vermutlich Schäden davongetragen.

Neuruppin - Ein 39-jähriger Insasse der JVA in Neuruppin-Wulkow soll in seiner Zelle Feuer gelegt haben. Die Flammen seien mittlerweile gelöscht, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Bei dem Brand im Landkreis Ostprignitz-Ruppin habe sich der Häftling leicht verletzt, zwei JVA-Mitarbeiter seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

Nachdem die JVA-Mitarbeiter das Feuer eigenständig gelöscht hatten, sei die gesamte Etage geräumt worden, führte der Sprecher aus. Die betroffene Zelle und die Fassade seien beschädigt worden. Insgesamt liege der Sachschaden bei rund 20.000 Euro, so der Sprecher. Ansonsten habe es keine weiteren Schäden in der Haftanstalt gegeben.

Gegen den 39-jährigen Häftling ermittelt nun die Polizei wegen Brandstiftung. Nach Polizeiangaben soll er das Feuer mit einem Feuerzeug gelegt haben.