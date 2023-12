Hannover - Die Häftlinge der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover haben wochenlang Tausende Pfandflaschen für einen guten Zweck gesammelt. Ihr Projekt wurde von Bediensteten der JVA mit Leergut und Geldspenden unterstützt, wie das Gefängnis am Freitag mitteilte. Am Donnerstag konnten sie dem Kinderhospiz Löwenherz 2000 Euro übergeben. Rechtskräftig verurteilte Gefangene sind laut Gesetz zur Arbeit verpflichtet und verdienen etwa zwölf Euro am Tag. Ein Teil davon muss für die Zeit nach der Haft gespart werden.

Das Spendenverhalten der Gefangenen spreche für deren gute Resozialisierung, hieß es von der JVA Hannover, die mit etwa 650 Haftplätzen eines der größten Gefängnisse in Niedersachsen ist. Ein Gefangener sagte: „Viele der Gefangenen haben selber Kinder. Wir möchten einen sozialen Beitrag, insbesondere zu Weihnachten, leisten. Dieses Jahr möchten wir Löwenherzen sein.“

Das Kinderhospiz Löwenherz in Syke bei Bremen nimmt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzend verlaufenden Krankheiten auf, bei denen eine Heilung ausgeschlossen ist. Ihre Familien erhalten dort Hilfe und Begleitung. Das Hospiz betreibt Stützpunkte in weiteren niedersächsischen Städten wie Braunschweig, Lingen und Lüneburg.