Eine Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln beschäftigt seit Jahren Polizei, Justiz und Politik. Aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft ist klar, wer die Haupttäter sind.

Berlin - Nach einer Serie rechtsextremer Anschläge in Berlin-Neukölln hat die Generalstaatsanwaltschaft im Berufungsprozess mehrjährige Haftstrafen für die mutmaßlichen Haupttäter gefordert. Nach ihrem Willen soll der 38 Jahre alte Sebastian T. vier Jahre in Haft, der 41-jährige Tilo P. drei Jahre und sieben Monate. Bei den Strafanträgen wurden weitere Straftaten beziehungsweise eine frühere Verurteilung einbezogen. Ein Urteil wird noch heute erwartet.

Nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft hatte das Duo in der Nacht zum 1. Februar 2018 Brandanschläge auf die Autos von einem Buchhändler und dem Linke-Politiker Ferat Koçak verübt. Zudem hätten die Männer vor allem im Jahr 2017 Plakate und Aufkleber mit rechtsextremen Parolen geklebt, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft am 16. Prozesstag vor dem Landgericht Berlin. Mit aufgesprühten Graffitis seien Menschen bedroht worden.

Straftaten sollen Menschen einschüchtern

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung wegen Brandstiftung, Bedrohung sowie Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Im Fall von Sebastian T. geht es auch um Betrugsvorwürfe unter anderem wegen Corona-Hilfen. Für Tilo P. beantragte die Staatsanwaltschaft, einen Haftbefehl zu erlassen. Angesichts wechselnder Anschriften bestehe bei der erwartenden Strafhöhe Fluchtgefahr.

Die Taten dienten nach Überzeugung der Anklage der Einschüchterung von Menschen, die sich politisch gegen Rechtsextremismus engagieren. Die Angeklagten gehörten demnach der rechtsextremen Szene an. Der Jüngere war einst in der NPD, der Ältere zeitweise AfD-Mitglied.

In erster Instanz Freispruch vom Hauptvorwurf

In erster Instanz wurden die beiden Männer aus Mangel an Beweisen im Dezember 2022 und Februar 2023 vom zentralen Punkt der Anklage freigesprochen - obwohl auch das Amtsgericht Tiergarten an einer rechten Gesinnung der beiden keinen Zweifel hatte.

Strafen gab es dennoch: Wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Kennzeichen sollte der ältere Angeklagte 4.500 Euro Geldstrafe (150 Tagessätze je 30 Euro) zahlen. Gegen den 38-Jährigen verhängte das Gericht eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren, weil es Betrugsvorwürfe für erwiesen sah, die ebenfalls angeklagt waren.

Urteil noch am selben Tag erwartet

Gegen die Urteile hatten sowohl die Generalstaatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Berufung eingelegt. Darum kam es erneut zum Prozess. Wie schon in erster Instanz beruhten zahlreiche Vorwürfe auf Indizien. Mehr als 50 Zeugen wurden vor Gericht gehört. Ein Urteil des Landgerichts wird noch im Tagesverlauf erwartet.

Mit den rechtsextremen Brandanschlägen, Hass-Parolen und Bedrohungen in Neukölln beschäftigt sich auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Er tagt an diesem Freitag wieder.