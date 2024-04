Winsen (Luhe) - Ein Hagelschauer hat zu einer Unfallserie mit sechs Fahrzeugen auf der Autobahn 39 im Landkreis Harburg geführt. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt. Zunächst hatte eine 48 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Seevetal-Maschen die Kontrolle über ihr Auto verloren und war in die Mittelleitplanke geprallt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 42-Jähriger bremste sein Fahrzeug ab, geriet aber ebenfalls ins Schleudern und krachte erst in die Außenschutzplanke und dann in das Auto der 48-Jährigen.

In der Folge bremste ein 19-Jähriger sein Fahrzeug ab, ein 40-Jähriger prallte daraufhin mit seinem Wagen in das Auto des jungen Mannes. Auch ein 31 Jahre alter Autofahrer und ein 46-Jähriger verloren bei ihren Bremsmanövern auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kollidierten mit den Schutzplanken.

Die beiden ersten Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die anderen vier Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Für die Rettungsmaßnahmen und die Aufräumarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Maschener Kreuz für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro.