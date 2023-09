Leipzig - Bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig lichtet sich langsam das Lazarett. Am Donnerstag nahm in Amadou Haidara ein bislang Langzeitverletzter wieder das Mannschaftstraining auf. Der Mittelfeldspieler hatte sich unmittelbar vor Saisonbeginn im Testspiel gegen UD Las Palmas (3:0) einen Muskelbündelriss in der linken Wade zugezogen. Zu diesem Zeitpunkt war der 25-Jährige in bestechender Form und hatte sich wohl einen Stammplatz erkämpft. Nun muss er sich wieder neu in Form bringen.