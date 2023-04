Hakenkreuz an Verteilerkasten in Zwickau entdeckt

Zwickau - Ein Hakenkreuz ist in Zwickau an einem Verteilerkasten entdeckt worden. Die Urheber sind nach Angaben der Polizei vom Samstag noch unbekannt. Das etwa 50 mal 50 Zentimeter große verbotene Symbol sei irgendwann zwischen Donnerstagnachmittag und Freitag an den Kasten im Ortsteil Marienthal gesprüht worden. Da es sich um ein verfassungsfeindliches Symbol handelt, ermittele der Staatsschutz.