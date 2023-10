Hakenkreuze an Häusern und Autos in Gera: Täter unbekannt

Gera - Unbekannte haben in Gera an Briefkästen, Wände und Fahrzeuge Hakenkreuze gesprüht. Auch rechtsgerichtete Schriftzüge seien in der Nacht zu Samstag angebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Während einer weitläufigen Kontrolle seien insgesamt 12 Graffitis gefunden worden, hieß es. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.