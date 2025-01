Velten - Unbekannte haben Wahlplakate im Landkreis Oberhavel mit Hakenkreuzen beschmiert. Sieben Plakate mehrerer Parteien seien am Wochenende in Velten unter anderem mit dem verfassungsfeindlichen Symbol besprüht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. In Oranienburg sei zudem ein Plakat der Linken in Brand gesetzt worden. Der Linken-Kreisverband Oberhavel teilte mit, Anzeige erstattet zu haben.