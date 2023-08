Geestgottberg - Beim Brand eines Feldhäckslers an der Bundesstraße 189 nahe der Elbbrücke nach Wittenberge ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Donnerstagabend stand die Technik aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen, wie die Polizei am Freitag in Stendal mitteilte. Der Feldhäcksler brannte vollständig aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.