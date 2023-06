Hannover - Mit den ersten Gewinnern startet der Deutsche Chorwettbewerb in Hannover in die zweite Runde. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, haben bislang sieben Chöre mindestens 23 von 25 möglichen Punkten bekommen und damit mit „hervorragendem Erfolg“ an dem Wettstreit teilgenommen. Die ausgezeichneten Gruppen gehören damit zu den besten Amateurchören in Deutschland.

Weitere 14 Chöre haben zweite oder dritte Preise bekommen. Am Dienstagabend wollten sich einige der Gewinner beim ersten Preisträgerkonzert des Wettbewerbs präsentieren.

Am Mittwoch reisen neue 53 neue Ensembles an, die sich miteinander messen wollen. An dem bis zum 11. Juni laufenden Wettbewerb nehmen rund 4000 Sängerinnen und Sänger teil. Der alle vier Jahre stattfindende Deutsche Chorwettbewerb wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziell getragen.