Berlin - Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz sprach von einem unverdienten Sieg von Hertha BSC, die Worte des früheren Unioners konnten die Freude der Berliner über den fünften Saisonerfolg aber nicht mindern. „Die Erleichterung ist zu sehen, auch wenn wir heute nicht so ein gutes Spiel gemacht haben“, sagte Hertha-Kapitän Marvin Plattenhardt nach dem 2:0-Erfolg über die Fuggerstädter.

Nach einer zu großen Teilen unansehnlichen ersten Hälfte sah es in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff beim einsetzenden Schneetreiben so aus, als würden sich die Gastgeber nach dem Pausentee sehnen, ehe sie die Halbzeitansprachen von Trainer Sandro Schwarz begannen umzusetzen. „Wir hatten in der Pause besprochen, mehr Tiefgang in die Aktionen zu bringen“, sagte Schwarz, nachdem sich das Spielgeschehen in den ersten 45 Minuten vorwiegend durch ungenaues Passspiel beider Mannschaften zwischen den Strafräumen abgespielt hatte.

Doch auf einmal begannen die Herthaner zu kombinieren und schlugen auch mehrere Flanken in den gegnerischen Strafraum. „In der zweiten Hälfte haben wir mehr Ruhe reingebracht“, sagte Plattenhardt, dessen Freistoß der ehemalige Berliner Arne Maier zum vor dem Strafraum lauernden ehemaligen Augsburger Marco Richter verlängerte. Aus 25 Metern traf der 25-Jährige ins lange Eck (61.). Und auch danach kombinierten die Berliner weiter und kamen acht Minuten später zur Entscheidung durch den eingewechselten Dodi Lukebakio. „Man hat gesehen, dass wir mehr Bewegung hatten zwischen den Ketten und wir haben nachgeschoben. Das war der Schlüssel für den Sieg“, sagte Plattenhardt über das Halbzeit-Rezept.

Und auch Schwarz freute sich, dass seine Profis die Ideen des Trainers auf dem Platz immer besser umsetzen. „Wir hatten im zweiten Spielabschnitt das Momentum mit den Standardsituationen und dem Mut von Richter auf unserer Seite“, sagte Schwarz und widersprach Gikiewicz: „Dadurch war es ein verdienter Sieg, in den wir uns reinbeißen mussten. Das haben die Jungs gut gemacht.“