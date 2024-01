Magdeburg/Burg - Der Attentäter von Halle muss sich ab Donnerstag (10.00 Uhr) wegen einer Geiselnahme im Gefängnis Burg vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den 32-Jährigen findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen im Landgericht Magdeburg statt. In den Abendstunden des 12. Dezember 2022 soll der Angeklagte mehrere Vollzugsbeamte mit einem selbst gebastelten Schussapparat genötigt haben, ihm diverse Türen für eine Flucht aus dem Gefängnis zu öffnen, so die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg. Er soll bis vor eine Kfz-Schleuse gelangt sein, wo sein Ausbruchversuch an technischen Sicherungsmaßnahmen scheiterte. Die Anklage lautet auf Geiselnahme und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Der Attentäter Stephan Balliet verbüßt aktuell eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen des rassistischen und antisemitischen Anschlags in Halle. Am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte er versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelang, ermordete er nahe der Synagoge zwei Menschen.

Auch weil das Oberlandesgericht Naumburg die besondere Schwere der Schuld feststellte, ist das Ende seiner Haftzeit offen. Zudem wurde in dem Urteil von Dezember 2020 gegen den Deutschen eine Sicherungsverwahrung angeordnet, um die Gesellschaft vor ihm zu schützen. Auch im Gefängnis wird der Inhaftierte als extremes Sicherheitsrisiko angesehen.