Halle - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben ihre Negativserie beendet und ihren ersten Sieg im Jahr 2023 gefeiert. Die Schützlinge von Jan-Henning Himborn behielten am Sonntag vor 650 Zuschauern gegen den VfL Oldenburg mit 37:30 (17:16) die Oberhand, konnten nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis feiern und den Relegationsplatz verlassen. Den größten Anteil am vierten Saisonsieg hatten Franziska Fischer, Cara Reuthal (je 6), Lilli Röpcke (5) und Julia Niewiadomska (5/3). Für Oldenburg erzielten Merle Carstensen (10/5), Paulina Golla und Toni-Luisa Reinemann (je 6) die meisten Tore.

Den Gastgeberinnen war die lange Negativserie nicht anzumerken. Nach ausgeglichenem Beginn zog der SV Union vom 4:4 (8.) über 8:5 (13.) auf 16:12 (26.) davon. Doch bis zum Seitenwechsel hatten die Saalestädterinnen den hart erkämpften Vorsprung durch leichte Ballverluste im Angriff und etwas Pech im Abschluss fast wieder verspielt und mussten in der 41. Minute den 23:23-Ausgleich hinnehmen. Die überragende Torfrau Anica Gudelj hielt Halle in dieser Phase im Spiel. Dank ihrer insgesamt zwölf Paraden zogen die Hallenserinnen, die von allen Positionen Torgefahr ausstrahlten, über 27:24 (48.) auf 31:26 (54.) davon.