Die Spuren des Anschlags von Halle 2019 sitzen tief, nicht nur bei der jüdischen Gemeinde. An mehreren Orten wird an die Opfer erinnert.

Zum fünften Jahrestag des rechtsextremistischen Terroranschlags in Halle (Saale) hängen an einigen Gebäuden der Innenstadt Plakate zur Erinnerung an die Opfer.

Halle - In Halle (Saale) wird am Mittwoch an den antisemitischen und rassistischen Anschlag erinnert, bei dem vor fünf Jahren zwei Menschen getötet wurden. Zu den Gedenkveranstaltungen werden unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet. Bei einer öffentlichen Gedenkveranstaltung am späten Nachmittag werden laut Stadt Betroffene und Beteiligte an den 9. Oktober 2019 erinnern. Damals hatte ein schwer bewaffneter Täter versucht, die Synagoge zu stürmen. Als ihm dies nicht gelang, tötete er in der Nähe zwei Passanten.