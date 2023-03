Elversberg - Der Fußball-Drittligist Hallescher FC ist auch im sechsten Spiel unter der Regie von Trainer Sreto Ristic ungeschlagen geblieben. Die Saalestädter trotzten am Sonntag beim 1:1 (0:1) Gastgeber SV Elversberg überraschend einen Punkt ab. Luca Schnellbacher hatte den Spitzenreiter in der 42. Minute in Front geschossen. Dominik Steczyk erzielte in der 51. Minute den 1:1-Ausgleich. Durch den Punktgewinn vermied der HFC den Sturz in die Abstiegszone.

„Wir haben daran geglaubt, zurückkommen zu können und das haben wir geschafft. Den Punkt nehmen wir mit. Die letzten 15 Minuten haben wir hinten gezittert. Zum Glück haben wir das Tor nicht bekommen“, sagte Steczyk bei „MagentaSport“.

Die Gäste agierten in der ersten Halbzeit mit dem Aufstiegsfavoriten auf Augenhöhe und besaßen sogar zwei klare Chancen, um in Führung zu gehen. Eine Hereingabe von Tom Zimmerschied verpasste Andor Bolyki (13.) nur um Zentimeter. Zehn Minuten später setzte Nik Omladic nach Flanke von Tunay Deniz frei stehend aus fünf Metern den Kopfball neben den gegnerischen Kasten. Die Hausherren wurden erst nach gut einer halben Stunde zwingender in ihren Aktionen. Den Schuss von Jannik Rochelt (37.) aus acht Metern konnte HFC-Keeper Felix Gebhardt per Fußparade abwehren, war aber fünf Minuten später machtlos. Nach Pass von Thore Jacobsen stand Schnellbacher mutterseelenallein im HFC-Strafraum und jagte den Ball aus halbrechter Position in die lange Ecke.

Sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff wurden die Hallenser für ihren mutigen Auftritt belohnt. Nach Flanke von Nico Hug gelang Steczyk der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich. Lucas Halangk (72.) hatte sogar das 2:1 für Halle auf dem Fuß, schlenzte das Leder aber am Dreiangel vorbei. In den letzten zehn Minuten kamen die Gäste jedoch kaum noch aus der eigenen Hälfte. Die Elversberger erspielten sich fast Chancen im Minutentakt. Ben Bobzien (80., 90.), Schnellbacher (82.) und Carlo Sickinger (83.) scheiterten entweder an Gebhardt oder verfehlten das HFC-Gehäuse. Kevin Koffis Kopfball (89.) klatschte an die Latte, sodass die Hallenser etwas glücklich einen Punkt mitnehmen konnten.